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РБК: Михаил Мурашко сохранит пост главы Минздрава в новом правительстве

Михаил Мурашко войдет в состав нового правительства России и продолжит занимать должность министра здравоохранения. Об этом сообщили источник РБК в фармацевтической отрасли, собеседник, близкий к Минздраву, и несколько источников, знакомых с кадровыми решениями.

Мурашко останется министром здравоохранения
© globallookpress.com

Мурашко возглавил Минздрав в 2020 году, когда вошел в состав первого правительства Михаила Мишустина.

До этого источники «Ведомостей» сообщали, что Ольга Любимова, вероятнее всего, сохранит пост министра культуры в новом правительстве. По словам одного из инсайдеров, руководство страны довольно ее работой.

Накануне источник рассказал, что на своей должности останется и первый вице-премьер Андрей Белоусов. СМИ также писали, что свои посты сохранят министр финансов Антон Силуанов, а также министр труда и соцзащиты Антон Котяков и вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.

Политика
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