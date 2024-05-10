Мишустин обозначил главные направления работы нового правительства
Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин назвал основные направления работы нового правительства.
Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра.
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина
«Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — сказал Мишустин, добавив, что речь также об объединениях, готовых заниматься созидательной деятельностью на благо страны и россиян.