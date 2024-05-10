Мишустин обозначил главные направления работы нового правительства

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин назвал основные направления работы нового правительства.

Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра.

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина