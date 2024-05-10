Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина

Президент России Владимир Путин объяснил выбор кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы государства, правительство при Мишустине сделало многое за предыдущие годы при том, что условия для реализации деятельности были трудными.