Пауз в работе правительства не будет. Непрерывную работу кабинета министров пообещал президенту России Владимиру Путину врио премьер-министра Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Мишустин пообещал Путину продолжать выполнение текущих задач и добавил, что кабмин сдлелает все для развития экономики.

«Сделаем все для развития нашей экономики, чтобы оправдать доверие наших людей, и уверен, что под вашим руководством мы все задачи, поставленные вами, решим», — обратился к президенту врио премьер-министра.

В США оценили решение Путина выдвинуть Мишустина на пост премьера

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны. Володин отмечал, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, а именно утверждать его председателя, заместителей, федеральных министров.