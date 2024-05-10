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Слуцкий предложил Мишустину Бута на пост главы ведомства авиации

Глава комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил кандидатуру бизнесмена и депутата Виктора Бута на пост главы ведомства, которое ответственно за вопросы авиации. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение прозвучало во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра России Михаила Мишустина с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Виктор Бут вернулся в Россию 8 декабря 2022 года из США, где находится в одной из тюрем по обвинению в сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в аэропорту Шереметьево за попытку провезти в страну наркотики.

Осенью прошлого года бизнесмен избрался в Законодательное собрание Ульяновской области.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил выбор кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.

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