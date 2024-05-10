Мишустин прибыл в Думу

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу, которая рассмотрит его кандидатуру на пост премьер-министра страны, передает корреспондент ТАСС.

Согласно действующему законодательству, правительство во главе с премьером слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом России. Это произошло 7 мая. Владимир Путин выступил с предложением сохранить пост главы российского кабмина за Мишустиным, который работал в этой должности с января 2020 года. Его кандидатура была внесена на рассмотрение парламента рано утром 10 мая.

Объявление о внесении в ГД Мишустина на должность премьера в пять утра объяснили

Закон предоставляет Думе недельный срок для рассмотрения и принятия решения. Однако на деле все происходит быстрее. Прибывший на Охотный ряд Мишустин в течение ближайших двух часов поочередно встретится со всеми пятью парламентскими фракциями. Эти встречи пройдут в закрытом для прессы режиме, за исключением небольшой протокольной съемки в начале. По их завершении лидеры фракций проинформируют представителей СМИ о своих впечатлениях. Затем предусмотрено проведение пленарного заседания Думы с участием кандидата на должность председателя правительства.