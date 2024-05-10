Мантуров может покинуть должность главы Минпромторга

Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера в новом правительстве, но перестанет возглавлять Минпромторг. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники.

Источник также утверждает, что на пост главы министерства промышленности и торговли рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В свое время он возглавлял департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.

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«Это логичное и ожидаемое кадровое решение. При этом обсуждаемые на должность руководителя министерства кандидаты так или иначе являются выходцами из команды Мантурова», — уточнил источник.

О том, что Алиханов может войти в новый состав российского правительства также сообщала газета «Ведомости». Кроме того сообщалось, что в состав нового правительства также могут войти другие губернаторы — главы Нижегородской области Глеб Никитин и Кемеровской области Сергей Цивилев.

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