Путин сменил некоторых судей в регионах Северо-Запада

Президент России Владимир Путин сменил некоторых судей в районных и городских судах регионов Северо-Западного федерального округа, а также освободил от должности представителя главы государства в квалификационной коллегии судей Архангельской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом главы государства назначены новые судьи в Петрозаводский городской суд, Сыктывкарский горсуд, в районные суды Прионежского района Республики Карелия, Вельского и Ломоносовского районов Архангельской области. Сменились судьи в Вологодском городском суде, суде Светлогорска Калининградской области, Валдайском райсуде Новгородской области, в суде Пскова.

От должности освобожден представитель президента страны в квалификационной коллегии судей Архангельской области Владимир Иевлев. Кто займет его место, в документе не сообщается.