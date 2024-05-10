Госдума сегодня утвердит кандидатуру премьер-министра

Госдума сегодня в 14:00 по московскому времени проведет пленарное заседание, на котором планирует согласовать кандидатуру на должность председателя правительства РФ. Как ожидается, кандидат представит депутатам свои планы на премьерском посту и ответит на вопросы от фракций. Также запланировано выступление их глав или представителей.

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Напомним, что 7 мая состоялась инаугурация президента - Владимир Путин официально вступил в должность на новый шестилетний срок. Как и положено по Конституции, правительство РФ сразу же ушло в отставку. Члены кабмина получили приставку "исполняющие обязанности": правительство в текущем составе будет действовать до формирования нового кабинета министров.

Рано утром десятого мая стало известно, что президент страны Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше, по его словам, проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты.

Володин подчеркнул, что в ходе обсуждения кандидатуры парламентарии хотят получить ответы на вопросы, как будут решаться некоторые задачи, поставленные президентом. Это прежде всего касается демографической политики, повышения благополучия людей, поддержки семей с детьми и реализации молодежной политики, укрепления технологического суверенитета, развития экономики и регионов, повышения обороноспособности страны.

Как проходит утверждение

Напомним, что, согласно Основному закону, новый председатель правительства назначается президентом после утверждения депутатами Госдумы. Поправки о такой роли депутатов в этом процессе были внесены в Основной закон страны в 2020 году - до этого депутаты не утверждали кандидата, а только давали согласие (то есть статус палаты парламента в этом смысле повысился).

Кандидатура должна быть предложена, по законодательству, в течение двух недель. 6 мая (на тот момент неофициально) стало известно, что в Госдуме ждут предложения от президента в срок до 10 мая включительно - на этот день было назначено дополнительное пленарное заседание. Позже на 10 же мая были запланированы встречи представителей думских фракций с кандидатом на пост премьер-министра, что журналистам подтвердили во фракциях. Консультации пройдут, как и положено, до пленарного заседания.

На случай отклонения

Если Госдума отклоняет представленную президентом РФ кандидатуру премьер-министра, глава государства вправе внести в нее представление по новой кандидатуре или повторно по той же кандидатуре. После трехкратного отклонения кандидатур президент сам принимает решение о назначении. В этом случае утверждение кандидатуры председателя правительства Госдумой не требуется. Президент вправе распустить Думу и назначить новые выборы.

Что будет дальше

Впрочем, в том, что кандидатура будет утверждена, в Госдуме не сомневаются (депутаты уже запланировали заседания по рассмотрению кандидатур в вице-премьеры и министры).

Итак, после утверждения кандидатуры премьера процесс формирования нового состава правительства должен продолжиться. Напомним, что поправки в Конституцию от 2020 года дали Госдуме функцию и утверждать кандидатуры зампредов кабмина, а также "гражданских" министров (министры силового блока и министр иностранных дел назначаются после консультаций с Советом Федерации). Кандидатуры внесет в ГД назначенный президентом премьер - после того, как в течение недели после назначения представит лидеру страны свои предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Думские комитеты планируют в воскресенье, 12 мая, встретиться с претендентами на должности вице-премьеров и министров перед рассмотрением их кандидатур на пленарных заседаниях. На 10 утра мск 13 мая планируется заседание Госдумы по вопросу согласования вице-премьеров. На следующий день, также на 10:00, намечено согласование кандидатур министров на "пленарке".

Таким образом, уже 14 мая Госдума может завершить утверждение нового состава правительства, сказал журналистам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его оценке, каждое заседание по рассмотрению кандидатур может продлиться 7-8 часов.

Требования к кандидатам

Председателем правительства РФ, его заместителем, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин РФ, достигший 30 лет. Кандидат не может иметь иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на иностранной территории. Кандидатам на указанные посты запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.

Как отработал кабмин

Отметим, что президент ранее оценил работу ушедшего в отставку правительства как эффективную.

"По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданный прочный задел имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач", - заявил он на финальной встрече перед отставкой кабмина.

Среди результатов российский лидер назвал рост доходов россиян, цифровизацию государственного управления. Премьер-министр (тогда еще без приставки "и.о") Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что члены правительства рады быть частью команды Путин.

Работу прежнего кабмина оценил также председатель Госдумы Вячеслав Володин, который отметил, что депутатам удалось выстроить с ушедшим в отставку правительством конструктивный диалог. Он добавил, что кабмину пришлось работать в непростой ситуации - "есть достижения и успехи", однако осталось и над чем работать. Также спикер отметил, что проблемы депутаты с правительством всегда обсуждали открыто и предметно.