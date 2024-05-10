Антонов рассказал о сигнале Путина Западу

Президент России Владимир Путин направил странам Запада четкий сигнал о возможности диалога по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но только на равных условиях.

Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на торжественном приеме в российском диппредставительстве по случаю Дня Победы.

"Президент Путин в ходе выступления после вступления в должность направил четкий и ясный сигнал западным государствам. Несмотря на жесткую антироссийскую позицию США и их сателлитов, наш лидер подтвердил возможность разговора по вопросам безопасности и стратегической стабильности, - сказал дипломат. - Важное дополнение: диалог может быть только на равных, уважая интересы друг друга".

Эксперт заявил о потребности Запада в «постоянно кровоточащем» конфликте с Россией

7 мая состоялась инаугурация Путина. Глава государства в своей речи указал, что считает приоритетами для страны сбережение народа, сохранение традиций страны-цивилизации и устремленность к новым горизонтам в партнерстве со странами мирового большинства. По словам президента, Москва готова к диалогу по безопасности и стратегической стабильности, "но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга".