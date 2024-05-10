В Венесуэле назвали переизбрание Путина сигналом о провале политики США

Переизбрание президента России Владимира Путина посылает сигнал о провале санкционной и агрессивной политики Соединенных Штатов и НАТО, оно обусловлено успешной защитой суверенитета страны и демонстрирует ее силу как великой державы, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесуса Фария.

По его словам, избрание российского лидера на новый срок обусловлено, помимо прочего, успешной защитой независимости и интересов россиян, а также силой экономики и социальным прогрессом, зафиксированным за годы его правления.

«Это особенно заметно в последние годы, когда экономические и социальные показатели консолидировались, несмотря на более чем 15 тысяч санкций, примененных против российской экономики. Это явный признак не только провала этой агрессивной политики Соединенных Штатов и их союзников против России, но и огромной силы России как нации и великой державы нового мира», — указал парламентарий.

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Президентские выборы в России прошли 15-17 марта, по их итогам Владимир Путин набрал 87,28% голосов. 7 мая он принес присягу и официально вступил в должность.