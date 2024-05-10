Росгвардия рассекретила документы о борьбе с украинскими националистами

Росгвардия рассекретила архивные документы о борьбе Внутренних войск с украинскими националистами, изменившими свою тактику на территории советской Украины в послевоенный период. Копии материалов есть в распоряжении ТАСС.

Так, согласно документу от 1947 года, имевшему ранее гриф "совершенно секретно", "оуновское подполье и его банды еще зимой готовились к активации своей преступной диверсионно-террористической деятельности в весенне-летнем периоде 1947 года".

"Находясь непрерывно под ударами органов и войск МГБ, оуновское подполье и его банды принимали и принимают все зависящие от них меры к тому, чтобы, не снижая темпов активной диверсионно-террористической деятельности, сохранить свои кадры", - говорится в директиве, адресованной командирам стрелковых дивизий Внутренних войск МГБ Украинского округа (УО).

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В этой директиве врио начальника ВВ МГБ УО Яхимовичем было поручено изучить и обобщить тактику и методы, которые применялись бандитами.

"С офицерами и сержантским составом, привлекаемыми к выполнению обязанности старших нарядов, прорабатывать такой материал на занятиях по служебно-тактической и политической подготовке. Для этой цели ежемесячно отводить потребное количество часов", - говорится в ней.

Архивная справка от 1949 года повествует, что бандиты, как правило, укрывались на стыках границ административных районов Западной Украины.

"Зафиксированы случаи переодевания бандитов в форму военнослужащих Советской армии и войск МГБ, а также - в женское платье, применяя при этом парики", - сказано в справке.

Также там отмечено, что к этому времени бандиты уже перестали действовать открыто, им приходилось скрываться по ночам. Так, один из них рассказал, что, как правило, они ходили по селам в первой половине ночи.

"Но нам много раз приходилось ходить по селам и в дневное время. В этих случаях мы переодевались в гражданскую одежду и вооружались только пистолетами, которые прятали под одеждой", - приводятся в архивах его показания.

В то же время бандитам запрещалось заходить в дома местных жителей, так как те могли сдать их органам МГБ.

Согласно архивным документам, в 1949 году оуновские бандгруппы начали менять места своего базирования.

"Переходя в другие районы, бандиты там временно себя не проявляют, чтобы отвлечь от себя внимание органов и войск. Однако, проживая в новых местах на легальном положении, бандиты продолжают выполнять указания своего руководства", - констатируется в архивных документах.

Ликвидация бандеровцев

Активная фаза ликвидации бандеровского бандподполья продолжалась до 1952 года, но некоторые проявления его деятельности фиксировались до начала 1960-х годов. Так, за первый квартал 1955 года на территории Западной Украины было обнаружено пять действующих бандгрупп. А уже в справке от 1957 года говорится, что ситуация начала улучшаться.

"В результате проведенной политико-воспитательной работы партийными и советскими органами, а также профилактической работы органов КГБ значительная часть возвратившихся из мест заключения и вышедших с повинной бывших оуновцев и других преступников отказалась от враждебной деятельности и встала на путь честного труда на благо нашей Родины", - говорится в документе.

Только за 1957 год на территории советской Украины из мест заключения вернулись свыше 100 тыс. человек, судимых за бандитизм и националистическую деятельность, которые расселились в основном на территории западных областей Украины.