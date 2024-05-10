Антонов назвал условия для диалога с Западом

Москва готова вести со странами запада диалог по вопросам безопасности и стратегической стабильности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, это должно происходить на равных условиях.

«Президент Путин в ходе выступления после вступления в должность направил четкий и ясный сигнал западным государствам: несмотря на жесткую антироссийскую позицию США и их сателлитов, наш лидер подтвердил возможность разговора по вопросам безопасности и стратегической стабильности. Важное дополнение: диалог может быть только на равных, уважая интересы друг друга», — заявил он.

Путин высказался о всеобъемлющей и неделимой безопасности

По словам дипломата, оппоненты РФ превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти, «перевоспитав» целое поколение. В настоящее время нарастают усилия по искажению событий Второй мировой войны и пересмотру ее итогов. Антонов указал, что западные «псевдоисследователи» ставят Советский Союз на одну доску с гитлеровской Германией, проводят знак равенства между жертвами и палачами, разрушают мемориалы, глумятся над могилами солдат и офицеров, отдавших жизнь борьбе за мирное будущее.

Посол подчеркнул, что общая задача сегодня — бороться за мир и безопасность против ростков «коричневой чумы», которые дали бурные всходы на Украине и в ряде европейских государств, а также против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников.