Постпред России при АСЕАН обвинил США в милитаризации Азии

Американские власти в милитаризации Азии не остановятся на размещении там ракет средней дальности, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Евгения Загайнова.

По его словам, в настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в поле сражения западных стран за влияние в мире, а в рамках концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» предпринимаются попытки вытеснить неугодные страны, среди которых КНР и РФ.

«Налицо неоколониальный почерк Запада, стремящегося сохранить свою гегемонию и помешать объективному процессу становления полицентричного миропорядка. В этих целях подрывается сложившаяся вокруг АСЕАН открытая система межгосударственных отношений, продвигаются различные форматы ограниченного состава», — сказал дипломат.

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Милитаризация региона АТР идет «нарастающими темпами» - создаются военные блоки наподобие AUKUS (трёхсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США), к которым пытаются подтянуть и отдельные страны АСЕАН.

«Началось активное «освоение» данной части мира НАТО со ссылкой на провозглашенную неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона. А теперь США переходят к размещению в регионе ракет средней дальности. И останавливаться на этом, судя по всему, не намерены. Мы уже видели, к чему приводят подобные «упражнения», — указал Загайнов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон нацелен до конца 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.