Захарова отреагировала на слова Туска о солдатах НАТО на Украине

Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о наличии военнослужащих НАТО на Украине подтверждают, что Запад ведет против России гибридную войну. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну", - отметила Захарова, комментируя высказывание польского премьер-министра.

Ранее Туск заявил, что на Украине "есть немного войск" НАТО - "солдат, наблюдателей, инженеров". При этом политик подчеркнул необходимость избежать прямого участия НАТО в военном конфликте.