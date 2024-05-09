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Захарова: слова Туска про военных НАТО на Украине подтвердили гибридную войну против РФ

Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о наличии военнослужащих НАТО на Украине подтверждают, что Запад ведет против России гибридную войну. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отреагировала на слова Туска о солдатах НАТО на Украине
© РИА Новости
"Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну", - отметила Захарова, комментируя высказывание польского премьер-министра.

Ранее Туск заявил, что на Украине "есть немного войск" НАТО - "солдат, наблюдателей, инженеров". При этом политик подчеркнул необходимость избежать прямого участия НАТО в военном конфликте.

Политика
Мария Захарова
МИД России
НАТО
Польша
Украина