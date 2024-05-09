Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. В центре обсуждения - экономические и гуманитарные связи, а также международное сотрудничество.

"Очень рады видеть вас в России, в Москве, особенно по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказал российский лидер. Путин назвал насыщенной повестку визита президента Лаоса. "Мне уже сказали, что завтра вы планируете посетить Петербург и свою альма-матер - Российский государственный педагогический университет, который вы закончили", - рассказал президент РФ .

Путин отметил, что Лаос и Россия хорошо и плотно сотрудничают на международной арене, в том числе ООН.

"Один из приоритетов нашей внешней политики на азиатском направлении - это развитие стратегического партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии", - добавил Путин.

В свою очередь президент Лаоса отметил, что РФ помогает развивать многополярный справедливый мир.

"Несмотря на давление Запада, ваша страна постепенно развивается. При этом вы помогаете нам развивать многополярный мир, чтобы все страны находились в справедливости, расцвете и мире", - сказал он.

Президент Лаоса также поздравил Путина с победой на прошедших в марте выборах и успешной инаугурацией,.

Между РФ и Лаосом развиваются финансовые и туристические связи. Так, Путин отметил, что возможность использовать карты "Мир" в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из РФ. Отдельно президент РФ поблагодарил лаосского коллегу за поддержку преподавания на русском языке в его стране.

Российский лидер напомнил, что Сисулит учился в СССР.

Путин также поблагодарил Сисулита за переданные России танки Т-34.