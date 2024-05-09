Наша страна готова к нормализации отношений, но некоторые главы европейских государств продолжают выступать с угрозами и призывами к нападениям. В ЕС «не понимают человеческого русского» языка, пора переходить к «нечеловеческому».

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«На Зеленского возбуждается дело, он объявляется в розыск вместе с некоторыми представителями той самой своей хунты. Россия более двух лет давала простую легитимную возможность Западу закрыть это дело без имиджевых потерь для себя. То есть они всегда могли надавить на Зеленского, он мог всегда сказать: «Я устал, я ухожу», произвести какое-то действие в эфире и просто покинуть свой президентский пост, передать полномочия другому, менее замаранному кровью политику, который аккуратно подвёл бы это дело под переговорную базу. Такой сценарий неинтересен Западу. Им нужен постоянный кровоточащий конфликт у границ России, который будет её ослаблять. И Украина для этого — наиболее подходящий инструмент. Россия со своей стороны более двух лет объясняла, что она готова к нормализации отношений. Суда по тому, что Макрон стал нас пугать контингентами, Кэмерон — ударами по российской территории, а ряд прибалтийских политиков прямо призывает ударить по Крымскому мосту. Если люди за два года не поняли русского человеческого языка, пора, наверное, перейти к нечеловеческому».

Ранее в России объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Такая информация появилась в базе министерства внутренних дел.

По какой статье возбуждено дело, не уточнятся, но она уголовная. Сообщается место рождения фигуранта — Кривой Рог в Днепропетровской области, его национальность — украинец, и дата рождения — 21 января 1978 года.