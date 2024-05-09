Путин высказался о всеобъемлющей и неделимой безопасности

Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми государствами разделяющими ценности свободы и справедливости, выступает за равную и неделимую безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, российский лидер сделал ряд заявлений на торжественном приеме в честь глав делегаций государств, принимающих участие в мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнерства, дружбы со всеми, кто разделяет ценности свободы и справедливости, выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности», — подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что это долг перед всеми, кто прошел страшные испытания Второй мировой войны.

Глава государства заметил, что память о боевом братстве наших отцов, дедов и прадедов, открытость, взаимопонимание и дружба людей разных национальностей, культур и традиций станут надежной опорой для движения вперед, для совместной работы во имя будущего.

Священный праздник торжественно отмечают в государствах Содружества, во многих странах Европы и мира, всюду, где осознают непреходящую ценность справедливости, равенства и гуманизма, где помнят и чтут героизм, подвиги воинов, отстоявших свободу и будущее для народов планеты, отметил российский лидер.

Над величием грандиозной победы, продолжил Путин, не властно время. Он добавил, что, несмотря на все попытки переписать историю, так же незыблемы и те уроки, которые мировое сообщество обрело в горниле Второй мировой войны.

Нацисты, японские милитаристы втянули в нее почти 80% населения Земли, развязали агрессию в Европе и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, погубили миллионы ни в чем не повинных людей, напомнил президент.

Вечной немеркнущей славой овеян подвиг тех, кто остановил и сокрушил это зло, заметил Путин, напомнив и о вкладе в борьбу с нацизмом союзников по антигитлеровской коалиции, участников конвоев, программы ленд-лиза, в числе которых была Куба.

«Президента этой страны господина Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса мы рады видеть в этот торжественный для всех нас день. В лице президента Лаоса Тхонглуна Сисулита приветствуем народы стран, где в годы Второй мировой войны активно действовали подпольщики, участники национально-освободительных движений», — сказал Путин.

Основной удар, отметил глава государства, нацистской военной машины принял на себя Советский Союз. Враг получил самый яростный, непреклонный отпор. На защиту отечества встал весь советский народ. И такого единства, такого массового героизма еще не знала история.

Страна, победившая нацизм, отстоявшая свою свободу, искренне поддерживала и другие народы в их праве на самоопределение, помогала народам Африканского континента, Азии как в период их антиколониальной борьбы, так и после обретения ими государственной независимости.

«Полагаю, присутствующий здесь президент Республики Гвинея-Бисау согласится, что такая последовательная политика Советского Союза, а затем и России принесла свои плоды», — заметил Путин.

Африка укрепляет свой потенциал, чтобы стать одним из самобытных и успешных центров многополярного мира, уверенно формирует подлинно политический, экономический суверенитет, подчеркнул глава государства.

В завершение своей речи Путин предложил тост «за поколение победителей, за великую победу, за мир и благополучие, за наших добрых друзей».