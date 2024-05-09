Медведев сравнил ЕС с "четвертым рейхом"
Идея объединения европейских стран в "четвертый рейх" для противостояния России фактически сбылась - ее воплощением стал ЕС, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Своей оценкой политик поделился в статье, опубликованной на сайтах СБ РФ и партии "Единая Россия".
Он обратил внимание, что в 1947 году лидер английских фашистов Освальд Мосли основал Юнионистское движение, куда вошло свыше 50 небольших крайне правых организаций и групп.
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"В послевоенные годы он активно отстаивал идею объединения западноевропейских стран для противодействия агрессивным устремлениям СССР в Европе, фактически выступая за реализацию тех же самых идей, что и фюрер германской нации, но через "реинкарнацию Третьего рейха в четвертый". Впоследствии его идея воплотится на практике - достаточно вспомнить, что Евросоюз многие на полном серьезе называли четвертым рейхом", - заметил Медведев.