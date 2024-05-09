Медведев сравнил ЕС с "четвертым рейхом"

Идея объединения европейских стран в "четвертый рейх" для противостояния России фактически сбылась - ее воплощением стал ЕС, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Своей оценкой политик поделился в статье, опубликованной на сайтах СБ РФ и партии "Единая Россия".

Он обратил внимание, что в 1947 году лидер английских фашистов Освальд Мосли основал Юнионистское движение, куда вошло свыше 50 небольших крайне правых организаций и групп.

Медведев поздравил россиян с Днем Победы и показал кадры поверженных противников