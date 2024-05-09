МИД РФ предупредил США и Запад насчет ядерной эскалации

Россия не вносила пока изменений в свою ядерную доктрину, отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Вместе с тем, добавил он, Москва предупреждает коллективный Запад, что на фоне его эскалационного курса вынуждена усиливать меры ядерного сдерживания, пишет РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания четко прописаны возможности для применения ядерного оружия первыми. Он добавил, что в настоящее время никаких изменений на этот счет нет.

По его словам, обстановка постоянно меняется. В связи с этим, специалисты постоянно анализируют то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности.

«Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перпредпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания», — подчеркнул Рябков.

Учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия является элементом этих усилий, констатировал дипломат.

Напомним, что дискуссии о возможном применении ядерного оружия постоянно ведутся на протяжении последних лет. Западные лидеры нагнетают общественное мнение в Европе и США, позволяют себе резкие высказывания в адрес РФ, отправляют все более мощные вооружения ВСУ.

На фоне этого, поясняют эксперты, Россия делает заявления о мерах, которые будут предприняты в случае пересечения Западом красных линий, которые являются ключевыми для Москвы.