Путин обратился к участникам СВО на параде Победы

Президент России Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что они настоящие герои, которых поддерживает вся Россия.

© МО РФ

С вами вся Россия. В вас верят, переживают за вас. И духовная сопричастность к вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает героев Отечества, — сказал Путин.

Также Путин заявил, что Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По его словам, западные страны пытаются разжигать мировые конфликты и межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития.

Парад Победы стартовал на Красной площади в Москве, прямую трансляцию события ведут главные телеканалы страны: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Как ранее сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в праздничном шествии участвуют более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники, также заявлена воздушная часть.

Авиашоу, которое отменяли два года подряд, в этом году состоится. 9 мая 2024 года над Красной площадью выступят пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».