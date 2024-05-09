Пушков прокомментировал высказывания Столтенберга об Украине

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается посылать войска на Украину.

По мнению сенатора, смягчение риторики главы организации, его слова о том, что альянс при любых обстоятельствах не пошлет войска на Украину, свидетельствует о том, что на Западе услышали слова России о проведении в ближайшее время крупных маневров ядерных сил.

Столтенберг высказался о возможности отправить войска на Украину

«Последствия такой отправки [войск] необходимо до конца осознать и руководителям тех стран Запада, которые все еще рвутся в бой и все еще задумывают отправку национальных контингентов», — подчеркнул Пушков.

Напомним, что начале 2024 года лидеры государств и правительств западных стран стали позволять себе резкие высказывания в адрес России, угрожали послать экспедиционные корпуса на Украину, призывали не допустить победы ВС РФ в конфликте.

Ответом на это, по мнению экспертов, стали заявления оборонных ведомств России и Белоруссии о проведении совместных синхронизированных масштабных маневров сил ядерного сдерживания.