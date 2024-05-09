Путин: мы отвергаем претензии любого государства на исключительность

Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, заявил Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем Победы во время парада на Красной площади.

"Нам известно, к чему ведет непомерность таких амбиций", – сказал президент, подчеркнув, что Россия никому не позволяет ей угрожать.

По его словам, стратегические силы страны всегда в готовности. Путин пообещал, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.