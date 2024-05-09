Путин: Россия никому не позволит угрожать ей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы избежать глобального столкновения. Об этом он сказал, выступая с речью на параде Победы на Красной площади.

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"Но в то же время никому не позволит угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", - сказал он.

Путин отметил, что на Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но в России помнят, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковым, под Минском и Киевом.

Президент РФ поздравил всех россиян с Днем победы.