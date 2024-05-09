Путин встретил иностранных лидеров в Кремле перед Парадом Победы

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 мая, встретил глав государств, которые приехали на парад Победы в Москву.

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В 2024 году на парад пригласили лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

После парада российский лидер примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле состоится прием от имени президента России для глав делегаций, присутствующих на параде, передает РИА Новости.

9 мая на Красной площади пройдет парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у политолога Андрея Кошкина, чем в этом году удивит зрителей парад и почему наша современная техника лучше западной.

Погодные условия не повлияют на проведение парада Победы. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Планируется, что более девяти тысяч человек, а также свыше 75 единиц военной техники и авиация будут задействованы в параде Победы в честь 79-й годовщины разгрома фашисткой Германии, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.