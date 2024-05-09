Запад готовил для России судьбу Украины, однако президент Владимир Путин «повернул реку вспять». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, в конце 1980-ых — начале 1990-ых годов Запад нанес информационный удар по России с целью стереть историческую память. Спустя время упущенное пришлось наверстывать, подчеркнула дипломат.

«И это стало возможным благодаря колоссальной роли президента России Владимира Путина, который, на мой взгляд, вложил душу и сердце в то, чтобы вернуть нашей стране и память, и то самое достоинство, за которое боролись наши ветераны. Говорят, можно реки вспять повернуть. Вот мне кажется, он сумел», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что Запад пытается вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне. Страны считают, что история в тот момент пошла не так, как им надо, подчеркнула дипломат.