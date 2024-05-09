Песков рассказал о влиянии погоды на парад Победы

Погода никак не отразится на предстоящем параде Победы, для российских военных это не является препятствием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин».

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Гостям, приглашенным на Красную площадь, будут предложены пледы, передает ТАСС.

Песков отметил, что погода будет достаточно аномальной, судя по прогнозу, однако на проведении парада Победы это не скажется.

«Все-таки 9 мая – это самый главный праздник в нашей стране. Погода – это не главное», – сказал представитель Кремля.

В Москве на 8.00 мск температура воздуха составляет +1 градус.

Напомним, Россия празднует День Победы, парады и торжественные мероприятия начались с Камчатки и Чукотки.