Политика президента Молдавии Майи Санду сопоставима с экспериментами Третьего рейха над национальностями и языками. Такое сравнение сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

В качестве примера она привела шрифт. В нацистской Германии газетчиков заставляли использовать особые способы печати.

«Шрифт — я имею в виду именно использование такого этнокультурного компонента, шрифт газет должен был соответствовать вот этому представлению об арийцах. Четкое деление людей по категориям. Конечно, евгеника, которая тогда набрала оборот», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Санду переписала молдавский народ, не спросив его об этом.

Ранее Санду заявила, что серия бессудных постановлений о запрете вещания пророссийских телеканалов и медиа в Молдавии направлена на защиту демократии и не подрывает свободу слова. Считать цензурой закрытие в республике оппозиционных СМИ она отказалась.