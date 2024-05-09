Ноздрев: Россия примет меры для блокирования военных угроз на Дальнем Востоке

Россия не оставит без внимания военные угрозы, создаваемые Японией и США у дальневосточных границ РФ. Об этом заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев, сообщает РИА Новости.

Посол отметил, что Россия "с повышенным вниманием" следит за совместными маневрами Японии и США и регулярно напоминает Токио о том, что наша страна "будет вынуждена предпринять контрмеры для блокирования военных угроз".

17 апреля посольство России осудило размещение ракет США на Филиппинах. Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что провозглашенный Россией односторонний мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД) "имеет четкие условия: мы не будем размещать такие системы до появления таких средств американского производства в любом регионе мира". До того Антонов заявил, что США "выводят из тени" вооружения, запрещенные договором о РСМД.