Захарова заявила о намерении Запада вымарать РФ из числа победителей

Западные страны пытаются вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне, они считают, что история в тот момент пошла не так, как им надо. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что для многих на Западе нынешняя антироссийская кампания стала "попыткой реванша", они хотят не просто "переписать историю поудобнее", а полностью вымарать Россию из числа победителей и не дать россиянам "жить полноценной жизнью во всех смыслах этого слова, как в историческом контексте, так и в будущем". "В данном случае их не устраивает то, что это победа наша, то, что это победа нашей страны и нашего народа, - подчеркнула дипломат. - Они не столько хотят украсть праздник или не дать нам его праздновать, они хотят вернуть вот этот самый отложенный эффект нашего поражения".

"Мы же гнали от себя эту мысль, нам даже страшно было в это поверить. Мы не считали возможным, что страны и потомки тех, кто был с нашими предками в одних окопах, кто был союзником по той войне, все-таки вынашивают идею какого-то странного, дикого реванша, как будто не так пошел ход войны, как будто не те страны должны были объединяться и как будто не наша страна должна была сыграть решающую роль в победе и навсегда вписать себя в число победителей. Но сейчас-то получается именно так", - отметила Захарова.

По ее словам, на Западе не хотят, чтобы в России и по всему миру отмечался День Победы. Так, официальный представитель МИД РФ обратила внимание на снос памятников советским воинам, отказ приглашать ветеранов и представителей ветеранских организаций из РФ на торжественные церемонии, переписывание учебников истории и изъятие соответствующей литературы, а также "информационные кампании по очернению роли Красной армии".

Риторика Запада

Захарова в этой связи указала на риторику западных лидеров.

"Послушайте, что заявляют канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. От некоторых заявлений даже того же самого президента Франции Эмманюэля Макрона иногда холодок по спине пробегает", - сказала она. По ее словам, ярким примером в этом ряду является поведение представителей Канады на всех уровнях власти, начиная с чествования в парламенте страны украинского националиста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина") в годы Второй мировой войны. "И другие страны, к сожалению, в тех или иных формах вот этот отложенный эффект теперь рассматривают как реванш. Чудовищная история", - заключила дипломат.

Она добавила, что историческая правда должна была быть навсегда зафиксирована в решениях Нюрнбергского трибунала без срока давности и без права переписывания. "Вы вспомните, сколько говорили о том, что решения Нюрнбергского трибунала не могут быть переписаны, потому что это означает переписывание итогов Второй мировой войны. Так говорили в 1990-е, в 2000-е, так сейчас мало кто говорит, кроме нашей страны и наших союзников, таких как Китай и так далее. Но союзники западные, вот те, которые составляют сейчас основу натовского блока, к сожалению, эту риторику совершенно оставили, поменяли ее на агрессивную", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

Никогда нельзя рассчитывать на Запад

Как отметила Захарова, правы были те, кто говорил, что "исход войны тогда определялся одним - возможностью и способностью Советского Союза переломить ход истории". Запад же не решался действовать против нацисткой Германии до последнего.

"Вы почитайте только обращение Сталина к западным странам, к руководителям западных стран, сколько он писал, как он писал. И это все на фоне того же самого блокадного Ленинграда. Информация у западников точно была, что там происходит, что люди умирали, дети умирали - и как они умирали, как долго они умирали. Несмотря на это, второй фронт не открывался. И только после решающих битв и сражений, после которых было очевидно всем, что Советский Союз на этом не остановится и исход войны предрешен, только после этого они открыли второй фронт", - заключила дипломат.