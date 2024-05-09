Названы страны, которые не получили приглашения на парад Победы в Москве

Россия не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС. Это не относится к представителям ветеранских общественных организаций этих стран.

Захарова напомнила, что Россия не приглашает недружественные страны третий год подряд.

«Режимы в этих странах проводят — сформулируем это как недружественную политику, это такой термин введен, — но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны. Формулируют они это как нанесение стратегического поражения», — сказала Захарова.

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Она добавила, что Россия воспринимает эти действия как ведение гибридной войны.

В то же время Захарова отметила, что послы недружественных стран зачастую не разделяют позицию своего руководства.

«Считают ее подлой по отношению к позиции своих же народов времен Второй мировой. Но они вынуждены представлять именно такой подход, они вынуждены ассоциироваться с подходом своего руководства», — подчеркнула Захарова.

Парад Победы проводится в Москве на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая. Традиционно парад начинается в 10 утра и длится около двух часов. Мероприятие будут транслировать федеральные телеканалы.