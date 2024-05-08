Песков прокомментировал переговоры Путина и Пашиняна

Сложность переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном не следует преувеличивать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, беседа российского лидера с армянским коллегой проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС.

«Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях», — подчеркнул Песков.

Путин оценил отношения России с Арменией

Вместе с тем, заметил пресс-секретарь, чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы.

По его словам, Москва склоняется к оптимизму в вопросе перспектив разрешения проблем, возникающих в российско-армянских отношениях. Он добавил, что «потенциал для этого есть».