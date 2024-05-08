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Путин: отношения России с Арменией развиваются успешно

Двусторонние отношения Москвы и Еревана развиваются успешно, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин оценил отношения России с Арменией
© ТАСС

По данным агентства, российский лидер встретился с армянским коллегой после юбилейного саммита ЕАЭС.

Глава государства отметил, что сотрудничество в рамках этой международного организации несет для всех стран-участниц позитивный характер.

Вице-премьер России раскрыл выгоду для Армении от членства в ЕАЭС

«Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно», — констатировал Путин.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера России Алексей Оверчук сообщил, что членство в ЕАЭС очень выгодно для Армении, поскольку у Еревана есть большие льготы по продовольствию и энергоресурсам.

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