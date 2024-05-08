Россия выступила с обращением к властям Мексики

РФ потребовала от Мексики прекратить практику необоснованного отказа во въезде для россиян. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой размещено на сайте ведомства.

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«Настаиваем на необходимости уделить особое внимание подобающему информированию российских туристов об обозначенных выше обстоятельствах, принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами», — заявила Захарова.

Отмечается, что Мехико не вводили дополнительных ограничений миграционного законодательства, однако при появлении любых подозрений представители службы безопасности имеют право отказать в пересечении границы.

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«Даже полное соответствие требованиям въезда в Мексику, в частности, наличие должным образом оформленных документов, включая визу и ее электронный аналог, обратного билета, подтверждения брони гостиницы и достаточных финансовых средств, не является гарантией доступа на ее территорию», — подчеркнула Захарова.

Граждан РФ призвали учитывать эти риски при поездках в эту латиноамериканскую страну.

До этого сообщалось, что Мексика решает проблему недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines.

Ранее сенат Мексики одобрил наказание в виде лишения свободы за терапию для смены пола.