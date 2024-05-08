Захарова: Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв ВОВ

Заявления таких американских политиков, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, о Второй мировой войне являются «страшной ложью», которой они искажают память о событии и оскорбляют память миллионов его жертв. Соответствующее мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Российская газета».

Ранее Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, почему США не осудили проявление нацизма на Украине, заявила, что Вашингтон и Киев объединили усилия для борьбы с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным и продолжают это делать сейчас, поскольку «угроза с Востока остается».

В Белом доме заявили, что США и Украина вместе боролись со Сталиным

«Эти, прости Господи, люди представляют угрозу, в первую очередь, для граждан США своим искаженным сознанием и желанием разрушать сознание других. Чудовища (президента США Джо) Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой», — прокомментировала это Захарова.

Она отметила, что свой ответ Жан-Пьер читала по бумаге. По мнению Захаровой, это говорит о том, что ее слова «это не только ее личная безграмотность, но и официальная версия Второй мировой войны от либерально-демократической администрации Байдена».