Стало известно меню ужина лидеров стран ЕАЭС

В Москве прошел саммит ЕАЭС. После него лидеров стран-участниц пригласили на ужин. В меню вошли как традиционные блюда, так и деликатесы, пишет Telegram-канал «Пул N3».

В частности, гостей саммита угощают борщом с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной, пельменями с неркой.

Кроме того, им предложили котлеты «Пожарские» с картофелем и соусом из вешенок, байкальского омуля с кабачками и шпинатом, щербет из облепихи, десерт «Анна Павлова».

Напомним, что в прошлом году лидерам стран ЕАЭС подали на обед пельмени «Астраханские» с осетриной, филе окуня на пару, каре ягнёнка с зелёной фасолью и томатами.