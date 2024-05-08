Стало известно меню ужина лидеров стран ЕАЭС

СМИ: в меню ужина лидеров стран ЕАЭС вошли пельмени с неркой
В Москве прошел саммит ЕАЭС. После него лидеров стран-участниц пригласили на ужин. В меню вошли как традиционные блюда, так и деликатесы, пишет Telegram-канал «Пул N3».
В частности, гостей саммита угощают борщом с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной, пельменями с неркой.
Кроме того, им предложили котлеты «Пожарские» с картофелем и соусом из вешенок, байкальского омуля с кабачками и шпинатом, щербет из облепихи, десерт «Анна Павлова».
Напомним, что в прошлом году лидерам стран ЕАЭС подали на обед пельмени «Астраханские» с осетриной, филе окуня на пару, каре ягнёнка с зелёной фасолью и томатами.
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