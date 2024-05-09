Путин заявил, что Россия не поддерживает санкции против Кубы

Большинство стран мира, в числе которых и Россия, осуждают американские санкции против Кубы и поддерживают позицию Гаваны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем.

"Вы знаете, что Советский Союз и современная Россия всегда были на вашей стороне, на стороне кубинского народа в борьбе за его интересы. И состоявшееся совсем недавно голосование в ООН, которое было посвящено вопросу немедленного снятия блокады, показало, что подавляющее большинство стран мира тоже на стороне Кубы", - указал российский лидер.

Он отметил, что против проголосовали только две страны, еще одна воздержалась.

"Фактически тоже проголосовала солидарно с теми, кто проголосовал против. Всего три страны. Все остальные - на стороны Кубы. И это многое значит", - подчеркнул Путин.

Президент РФ констатировал, что основную нагрузку в этой ситуации несет сама Куба.

"Мы поговорим сейчас и об этом, и о развитии наших отношений по целому ряду направлений", - анонсировал глава российского государства темы переговоров.

В ноябре Генассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы. Документ поддержали 187 государств. Две страны (Соединенные Штаты и Израиль) проголосовали против, одна (Украина) воздержалась.

О санкциях

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация нынешнего президента США Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не убрала страну из указанного списка.