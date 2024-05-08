Вице-премьер России раскрыл выгоду для Армении от членства в ЕАЭС

Членство в Евразийском экономическом союзе очень выгодно для Армении, поскольку у Еревана есть большие льготы по продовольствию и энергоресурсам, заявил исполняющий обязанности вице-премьера России Алексей Оверчук. Он подчеркнул, что за последние два года доход на душу населения в республике вырос почти вдвое. По его словам, которые приводит ТАСС, премьер-министр Армении Никол Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС.

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От ЕАЭС Армения имеет очень большие выгоды. Достаточно сказать, что за последние два года доход на душу населения в Армении увеличился почти в два раза. За счет роста торговли опережающими темпами между государствами — членами ЕАЭС, — сказал Оверчук.

Пашинян оценил значение взаимодействия в ЕАЭС

Он добавил, что с экономической точки зрения отношения России и ЕАЭС с Арменией находятся в нормальном русле. Как отметил Оверчук, на саммите лидеров союза тема взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности с Ереваном не поднималась.

Ранее Пашинян заявил, что Армения заинтересована в продолжении тесного сотрудничества со всеми странами ЕАЭС. Глава республики подчеркнул, что это соответствует интересам экономического сотрудничества в выбранной парадигме. По словам Пашиняна, Ереван выступает за соблюдение всех принципов, заложенных в основу договора о ЕАЭС.