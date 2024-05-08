Кремль показал совместную фотосессию лидеров ЕАЭС перед заседанием

Лидеры стран — участниц Евразийского экономического совета и главы делегаций встретились в Москве в рамках юбилейного заседания, приуроченного к 10-летию со дня подписания договора об учреждении объединения. Перед переговорами они сделали совместные снимки, встав под своими флагами. Видео с фотосессии опубликовала пресс-служба Кремля.

На заседании в узком составе присутствовали президенты РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также председатель коллегии ЕАЭС Бакытжан Сагинтаев. Армению представил премьер-министр Никол Пашинян. Генсек СНГ Сергей Лебедев и главы Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиёев и Диас-Канель Бермудес присоединились к заседанию в расширенном составе.

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Владимир Путин во время заседания ЕАЭС заявил, что более 90% расчетов в рамках союза проводится в национальных валютах. По словам российского лидера, объем взаимной торговли между странами объединения вырос почти в два раза, до $89 млрд.

Никол Пашинян, в свою очередь, высказался о сотрудничестве в ЕАЭС в будущем. Премьер отметил, что Армения заинтересована в продолжении тесного партнерства со всеми странами союза. Он подчеркнул, что это соответствует интересам экономического взаимодействия в выбранной парадигме.