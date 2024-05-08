Кадыров подготавливает сюрприз для «шайтанов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне специальной военной операции, так как хочет сделать сюрприз для «шайтанов». Слова Кадырова передает РИА Новости.

«Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон», — заявил он.

7 мая Кадыров заявил, что ждет «приятных изменений» после 9 мая.

В этот же день глава Чеченской республики выразил уверенность, что Россия «должна действовать жестче» в рамках специальной военной операции.

Накануне Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц». По его словам, сейчас России нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Также Кадыров заявил, что в России отсутствует альтернатива действующему президенту страны Владимиру Путину. Он назвал главу российского государства сильным лидером, которого, как бы ни старались западные журналисты, уважают во всем мире.