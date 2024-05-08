Путин рассказал о саммите ЕАЭС

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Кремле будет не просто юбилейным, а по-настоящему деловым. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передают РИА Новости.

По словам президента, на саммите главы государств рассмотрят стратегические решения, направленные на укрепление сотрудничества между государствами.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено к десятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.