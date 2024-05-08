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Путин рассказал о саммите ЕАЭС

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Кремле будет не просто юбилейным, а по-настоящему деловым. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передают РИА Новости.

Путин рассказал о саммите ЕАЭС
© globallookpress.com

По словам президента, на саммите главы государств рассмотрят стратегические решения, направленные на укрепление сотрудничества между государствами.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено к десятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

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