Москва пообещала ответить на высылку Лондоном военного атташе

Россия ответит на высылку российского военного атташе из Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Даст адекватный ответ», - подчеркнула она.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Великобритания намерена выслать из страны российского военного атташе, а также лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости и ограничить срок действия российских дипломатических виз.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли объяснил такое решение тем, что Россия «ведет вредоносную деятельность» на территории Великобритании и Европы.

«Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки», - подчеркнул он.

Ранее посол Великобритании в России Найджел Кейси в видеообращении ко Дню победы в Европе по-русски вспомнил о сотрудничестве Лондона и Москвы во время Второй мировой войны. При этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отмечал, что Лондон оставляет за Украиной право выбирать цели для применения британского оружия, в том числе и на территории России.