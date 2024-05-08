В Кремле прокомментировали гибель французского журналиста в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель журналиста французского агентства Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена в зоне специальной военной операции (СВО). Lenta.ru

«Здесь РФ не может никакое расследование проводить. Нужно обращаться к украинской стороне», — сказал Песков. Газета.Ru

Он пояснил, что Москва не имеет детальной информации о профессиональной деятельности погибшего журналиста. При этом, по словам пресс-секретаря Кремля, в момент смерти мужчина находится на подконтрольной украинским властям территории. Российская газета