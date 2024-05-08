Захарова поблагодарила Китай за решение по Украине

Россия выражает благодарность китайской стороне за ее решение не принимать участие в мероприятиях, на которых поднимается вопрос украинского конфликта. С таким заявлением выступила на брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Представитель МИД подчеркнула, что Китай придерживается взвешенной позиции по данному вопросу. Она назвала мероприятия, организованные Западом, «псевдофорумами».

«Мы признательны китайскому руководству, Китаю, китайскому народу за твердую линию по отказу от участия в организуемых США и его киевскими подопечными пресловутых псведофорумах, псведоконференциях, псевдоформулах», - заявила Захарова.

Ближайшая конференция по Украине запланирована на 15-16 июня. Она пройдет в Швейцарии, недалеко от города Люцерн. Российская сторона не будет принимать участие в мероприятии. При этом на встрече будут присутствовать представители 160 стран.

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