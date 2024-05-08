В Кремле заявили об успешной интеграции в рамках ЕАЭС

Интеграция стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обеспечивает опережающее развитие стран объединения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к возможной приостановке участия в ЕАЭС Армении, он подчеркнул, что в интересах всех государств-участников продолжать развивать этот союз.

Песков отметил, что входящие в ЕАЭС государства знают о важности интеграции.