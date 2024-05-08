Захарова заявила, что РФ не даст Западу забыть о расследовании подрыва "Северных потоков"

Россия не позволит Западу забыть о расследовании подрыва "Северных потоков", которое должно быть прозрачным и деполитизированным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"МИД России продолжит добиваться прозрачного и деполитизированного расследования диверсии", - сообщила дипломат.

Официальный представитель министерства также указала, что расследование проводится при участии компетентных российских ведомств, "несмотря на создающиеся искусственные препятствия со стороны Запада". По словам Захаровой, диверсия повлекла за собой угрозу не только региональной, но и глобальной энергетической безопасности, и требует "коллективной реакции мирового сообщества".