Захарова заявила, что РФ не даст Западу забыть о расследовании подрыва "Северных потоков"
Россия не позволит Западу забыть о расследовании подрыва "Северных потоков", которое должно быть прозрачным и деполитизированным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"МИД России продолжит добиваться прозрачного и деполитизированного расследования диверсии", - сообщила дипломат.
Официальный представитель министерства также указала, что расследование проводится при участии компетентных российских ведомств, "несмотря на создающиеся искусственные препятствия со стороны Запада". По словам Захаровой, диверсия повлекла за собой угрозу не только региональной, но и глобальной энергетической безопасности, и требует "коллективной реакции мирового сообщества".
"Мы вновь обращаем внимание, что с учетом объемов экспорта газа по "Северному потоку - 1" и средств, вложенных в строительство "Северного потока - 2", наша страна является пострадавшей стороной, - подчеркнула она. - Мы надеемся, что заинтересованные стороны пересмотрят свою позицию, откажутся от ненужной политизации и пойдут на сотрудничество"."Заявив о прекращении национальных расследований, ни Копенгаген, ни Стокгольм не представили российской стороне никаких результатов следственных действий. Вообще большой вопрос, а они были? Складывается впечатление, что власти Дании и Швеции знают, наверняка, точно, кем был срежиссирован данный теракт, и просто предпочли самоустраниться. Либо они находятся под таким сильным политическим давлением, что понимают, что для них это вопрос жизни и смерти", - заключила Захарова.