В Кремле переадресовали вопрос о гибели журналиста AFP в районе Артемовска

Российская сторона не располагает подробностями о гибели журналиста французского агентства Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена в районе донецкого города Артемовска в 2023 году. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия сотрудники СМИ обратили внимание, что 9 мая пройдет ровно год с момента смерти французского корреспондента. Они поинтересовались у представителя главы государства, какие меры принимает РФ для расследования этой трагедии.

«Здесь РФ не может никакое расследование проводить. Нужно обращаться к украинской стороне», — сказал Песков.

Он пояснил, что Москва не имеет детальной информации о профессиональной деятельности погибшего журналиста. При этом, по словам пресс-секретаря Кремля, в момент смерти мужчина находится на подконтрольной украинским властям территории.

«Поскольку этих деталей [о рабочей деятельности Сольдена] не знаю, не могу вам ничего рассказать», — резюмировал представитель главы государства.

О гибели корреспондента AFP стало известно 9 мая 2023 года. По данным ТАСС, журналист умер в результате обстрела в городе Часов Яр. Последний находится недалеко от населенного пункта Артемовск.