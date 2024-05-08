Захарова прокомментировала обвинения в адрес РФ в поджоге складов в Лондоне

Британские власти затеяли очередную нелепую провокацию, бездоказательно обвинив Россию в недавних поджогах складов на окраине Лондона. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем появление подобных провокационных материалов в качестве очередного залпа в информационной войне против нашей страны, которую развязали на Даунинг-стрит, - отметила она. - Это уже не первый раз, когда подобные инсинуации, распространяемые с подачи местных спецслужб и СМИ, используются британским официозом для попыток списать собственные внутриполитические просчеты, в данном случае в борьбе с преступностью, на мифическую российскую угрозу. Это жалкие попытки".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что упомянутые обвинения "не только абсурдны, но, в первую очередь, просто бездоказательны".

"Ставшие характерной чертой британских масс-медиа утверждения о некой связи с российским государством не подкреплены никакими фактами, - констатировала она. - Все это не что иное, как намеренная дезинформация. Мы призываем Лондон прекратить разгонять очередную антироссийскую истерику и напоминаем, что наша страна, в отличие от Великобритании и других спонсоров террористического киевского режима, не осуществляет и не поощряет диверсий против гражданских объектов".

По словам Захаровой, столь излюбленная Лондоном схема нагнетания страхов по поводу мифической российской угрозы "особенно актуальна сейчас, когда теряющей рейтинги консервативной партии прочат сокрушительный провал на очередных парламентских выборах и все больше британских избирателей осознает, что к социально-экономическим проблемам в стране привела политика нынешних властей, которые стремятся любыми средствами быть в авангарде антироссийских действий Запада даже в ущерб собственным национальным интересам".