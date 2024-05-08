Песков прокомментировал встречу Путина и Пашиняна

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 8 мая в Москве нужна и ожидаема обеими сторонами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

«В завершении рабочего дня запланирована отдельная двухсторонняя встреча Путина с Пашиняном», — рассказал Песков. Ura.Ru

Ранее в Кремле констатировали, что в последнее время между Москвой и Ереваном «накопились проблемные вопросы». Власти РФ рассчитывают, что предстоящие переговоры позволят «расставить точки над i». ТАСС