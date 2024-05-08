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Песков назвал Северную Корею перспективным партнером

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пхеньян продолжают развивать двустороннее сотрудничество. По его словам, Северная Корея является перспективным партнером России, сообщает РИА Новости.

Песков назвал Северную Корею перспективным партнером
© Lenta.ru
«Россия ценит отношения с КНДР и намерена развивать их дальше во всех возможных областях, это перспективный партнер», — отметил он.

В феврале президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль российского производства Aurus. Сестра руководителя КНДР Ким Ё Чен заявила, что жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.

Пресс-секретарь российского президента Песков рассказал о реакции северокорейского лидера на подарок.

«Он посмотрел эту машину, Путин ее показал лично, и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась», — сказал представитель Кремля.
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